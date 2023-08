PRESS RELEASE - Información seguida en españolAugust 7, 2023Safeway FireGlenwood Springs, Colo – Today, at 4:03 p.m., Glenwood Springs Fire Department was called to a smoke check near the old Safeway location on the 2000 block of Grand Avenue in Glenwood Springs.Upon arrival, firefighters found heavy smoke and flames coming from a motor home. There was some fire extension in nearby brush and grass. It was confirmed that there were no occupants and firefighting operations were immediately initiated. The fire was quickly knocked down. Extinguishing efforts transitioned into mop-up efforts. The fire was called “out” in less than 45 minutes. The owner of the motor home sustained minor injuries and denied treatment. Unfortunately, the occupant’s dog was unable to be rescued and succumbed to smoke and didn’t survive.A fire engine, one ambulance, two command vehicles, nine firefighters, and Fire Marshal responded to this incident. The Glenwood Springs Police Dept and Glenwood Electric were also called to assist with this incident. The scene has been turned over to the Garfield County Fire Investigation Team.Incident Commander Jesse Hood said, “With the dry conditions we are currently facing, a quick response was paramount to keeping the fire contained to the area of origin and preventing further spread to the brush and nearby homes.”The cause of this fire is unknown and under investigation.There will be no further information released.###COMUNICADO DE PRENSA7 de agosto de 2023Incendio en SafewayGlenwood Springs, Colo - Hoy, a las 4:03 p.m., se llamó al Departamento de Bomberos de Glenwood Springs para una revisión de humo cerca de la antigua ubicación de Safeway en la cuadra 2000 de Grand Avenue en Glenwood Springs.A su llegada, los bomberos encontraron mucho humo y llamas procedentes de una casa rodante. Había cierta extensión de fuego en la maleza y el césped cercanos. Se confirmó que no había ocupantes y se iniciaron inmediatamente las operaciones de extinción. El incendio se extinguió rápidamente. Las labores de extinción se transformaron en labores de limpieza. El incendio se dio por "extinguido" en menos de 45 minutos. El propietario de la casa rodante sufrió heridas leves y se negó a recibir tratamiento. Por desgracia, el perro del ocupante no pudo ser rescatado, sucumbió al humo y no sobrevivió.A este incidente acudieron un camión de bomberos, una ambulancia, dos vehículos de mando, nueve bomberos y el jefe de bomberos. También se llamó al Departamento de Policía de Glenwood Springs y a Glenwood Electric para que ayudaran en este incidente. El lugar de los hechos quedó en manos del Equipo de Investigación de Incendios del Condado de Garfield.El Comandante de Incidentes Jesse Hood dijo: "Con las condiciones secas a las que nos enfrentamos actualmente, una respuesta rápida fue primordial para mantener el incendio contenido en la zona de origen y evitar una mayor propagación a la maleza y a las casas cercanas."La causa de este incendio se desconoce y está bajo investigación.No se divulgará más información.###